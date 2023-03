Marketing en Real estate

El mercat de la RA/VR i el sector immobiliari

Una investigació de Goldman Sachs estima que el mercat de la realitat virtual (RV) només al sector immobiliari podria generar fins a 2.600 milions de dòlars el 2025. Aquest any, els investigadors estimen que 130.000 agents immobiliaris utilitzaran la RV per mostrar habitatges amb una despesa anual de 5.000 dòlars, que podria créixer anualment un 10%. S’estan realitzant importants inversions financeres en tecnologies de RA/VR al sector immobiliari, però amb quina finalitat?

Les visites virtuals i els seus avantatges

Com funcionen les visites de RV?

El major impacte de la RA/VR al sector immobiliari es produirà a les visites guiades de realitat virtual. Es creen introduint càmeres de 360° estratègicament col·locades a la llar per filmar. Les seqüències s’editen juntes per obtenir una experiència en 3D perfecta i real. La idea és que lusuari experimenti el que se sent a la casa física real a través de lexperiència de RV. Una visita a una casa a RV pot permetre als usuaris fer mesuraments i conèixer les dimensions de la casa, però s’utilitza principalment per mesurar l’atractiu emocional o la “sensació” dels compradors potencials cap a una propietat. Aquesta tecnologia afegeix una capa addicional de profunditat a lús anterior de vídeos bidimensionals i fotografia fixa per mostrar els encants duna propietat.

Beneficis de les visites de RV

Conveniència

Es preveu que els consumidors voldran la tecnologia per veure les cases pel seu compte (sense la intervenció de l’agent) i els agents voldran aprofitar la tecnologia per mostrar les cases als clients, creant una demanda a banda i banda. La RV proporciona una experiència més immersiva i real, sense la molèstia i el compromís de temps danar físicament a veure diverses cases o propietats per a les persones que busquen comprar.

Confiança

Les visites virtuals a la vivenda podrien accelerar el procés de compra i augmentar la confiança dels compradors. La visita virtual permet als compradors experimentar un espai i decidir ràpidament si és una bona opció. Els projectes de construcció en prevenda es beneficien en gran mesura de la tecnologia de RV, ja que permet als compradors recórrer habitatges encara no construïts. La confiança que proporciona una visita de realitat virtual és important per als compradors, com demostra l’enquesta de VRARA, en què el 40,4 % dels compradors d’apartaments van confirmar que les visites de realitat virtual tenen un paper important en la presa de decisions de compra.

Oportunitats globals

Les visites virtuals permeten als possibles compradors experimentar una propietat des de qualsevol part del món, eliminant un mercat immobiliari purament local i substituint-lo per oportunitats globals per connectar els compradors amb les propietats.