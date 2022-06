L’avantatge principal de marketing

1. L’avantatge principal

El principal avantatge és que es pot arribar a un públic objectiu de manera rendible i mesurable.

A diferència de la publicitat a la televisió oa la ràdio, permet un màrqueting veritablement personalitzat.

Un exemple podria ser el de llançar 2 daus esperant que s’aproximi al número 12.

Amb el Màrqueting Tradicional seria com llançar els daus des de dalt i el Màrqueting Digital és com prendre un dau amb cada mà i deixar-lo anar a uns 5 cm de distància del pis amb el número 6 cap amunt.

Tots dos tenen probabilitat que s’acostin al número 12, però el segon té molta més probabilitat d’encertar.

Si paguem una unitat monetària cada que es llanci el dau, el que el llança des de dalt acabaria pagant molt més que el que el va deixar anar des de 5 cm d’alt per encertar.

Avantatges del Màrqueting Digital

2. Abast global

Un lloc web juntament amb altres plataformes com ara xarxes socials i directoris especialitzats et permet trobar nous mercats i comercialitzar globalment amb una petita inversió.

Tu pots oferir productes per elaborar pastissos a habitants de països arreu del món que poden comprar amb un sol clic, ja no estem amarrats a una petita àrea de venda directa. Fins i tot no hauria de ser a nivell mundial, sinó que pots començar a comercialitzar fora de la teva ciutat, després del teu estat, i acabar expandint el teu mercat fora del país.

En el cas que ofereixis serveis digitals com a consultories, disseny, programació i tot el relacionat amb treball fet a l’ordinador, pots començar directament amb tothom; per a aquest cas, l’única barrera seria l’idioma.

3. Menor inversió

A diferència dels mitjans tradicionals com ara televisió i ràdio que pagues grans quantitats de diners per veure a qui li pot interessar el que ofereixes; una campanya de Màrqueting Digital correctament planificada i eficaçment dirigida pot arribar als clients correctes a un cost molt més baix que els mètodes de màrqueting tradicionals.

Abans que arribés aquesta Revolució Digital que vivim avui, era molt difícil per a petites empreses amb pressupostos limitats competir amb les grans empreses per l’espai publicitari. No obstant això, amb tàctiques de màrqueting digital assequibles, les petites empreses poden obtenir més per la seva inversió en Màrqueting Digital, i fins i tot rivalitzar aquestes mateixes grans empreses.

4. Resultats mesurables

El mesurament del màrqueting en línia amb anàlisi web i altres eines mètriques, fa que sigui més fàcil establir què tan efectiva ha estat la teva campanya.

Pots obtenir informació detallada sobre com és que els clients fan servir el teu lloc web o responen a la teva publicitat.

L’anàlisi per internet es pot configurar per mostrar exactament quants diners guanyes i quina resposta obtens de cada estratègica digital.

En mesurar les campanyes de Màrqueting Digital en temps real, pots veure quines tàctiques estan funcionant i quines no; després pots ajustar les teves campanyes per a més èxit. També podeu aprofitar les estadístiques que es van obtenir del procés per millorar futures campanyes.

5. Personalització

Amb el SEO i altres tàctiques et pots assegurar que els consumidors adequats estiguin veient el teu contingut a internet.

Amb serveis com el pagament per clic i les impressions a Google AdWords i Xarxes Socials us permet adreçar-vos a aquells que tenen més probabilitats d’estar interessats en els teus productes o serveis en funció de la informació demogràfica i les característiques generals.

Si la teva base de dades està vinculada al teu lloc web, cada cop que algú visiti el lloc, pots rebre’l amb ofertes específiques.

Prenent l’exemple de la rebosteria, si tens diferents seccions com ara pastissos, galetes i cupcakes; pots oferir pastissos al que visiti aquesta secció i no mostrar anuncis sobre galetes i cupcakes, així augmentes la possibilitat de compra del teu visitant.

A banda d’això, com més et comprin, més podràs refinar el teu perfil de client i comercialitzar de manera efectiva per a ells. Això és molt important per no molestar-los amb anuncis innecessaris, sinó atenent les vostres necessitats.

6. Obertura

Involucrant-te a les Xarxes Socials i administrant-les amb cura, pots desenvolupar la lleialtat del client i crear una reputació positiva. Actualment és més senzill tenir relació un per un entre la marca i el nostre client o client potencial.

Això ajuda a anivellar les oportunitats entre una petita empresa i les multinacionals.

7. Moneda social

El màrqueting digital us permet crear campanyes atractives utilitzant diferents tipus de contingut multimèdia. A Internet, aquestes campanyes poden guanyar diners socials, o en altres paraules, likes i shares, passant d’usuari a usuari i tornant-se viral.

Això és realment valuós perquè a la gent que li agrada i comparteix no li costa res fer-ho, i el teu missatge pot arribar a molta més gent.

