El seo per al 2022

Els resultats mostraran els continguts més relacionats i precisos

Associació de el contingut a la consulta segons la agencia seo barcelona:

Els títols enganyosos amb contingut irrellevant ja no tindran el seu lloc en els resultats de la pàgina. L’algoritme de Google està millorant a l’hora de reconèixer el contingut amb la informació més rellevant i fiable. Per 2022, espereu que els rànquings de SEO siguin més competitius amb el subministrament de contingut d’alta qualitat que sigui útil per als usuaris d’Internet. Els continguts que només tracten de pescar a la seva audiència a través d’enllaços innecessaris no seran efectius com ho són avui en dia. Google també identificarà la fiabilitat de l’enllaç inserit en el contingut.

Resultats personalitzats basats en cerques recents:

El trànsit actual mostra els temes més buscats basant-se l’algoritme de la informació i activitats acumulades de tots els internautes. Actualment, Google està treballant per millorar l’experiència de cerca de cada usuari perquè la informació que aparegui sigui d’acord amb l’historial de les seves pàgines visitades i consultes freqüents. Així, en el futur, els resultats de la recerca podran ajustar les pàgines que es mostrin als usuaris en funció dels seus interessos. Pensa en això com si Youtube mostrés vídeos recomanats i suggerits als usuaris.

Veus la petita secció a la part superior dels resultats que mostra una descripció ràpida o fotos de el resultat de la cerca? És útil de vegades, especialment per a la recerca ràpida d’informació. Però la majoria de les vegades, el snippet mostra informació enganyosa i incompleta. En 2022, el snippet a la pàgina de resultats de cerca desapareixerà.

Noves formes de cerca

Recerca i consulta per veu:

En 2022, la recerca per paraules clau tindrà resultats més pràctics. Des de la implementació de el reconeixement de veu als dispositius mòbils i a el programari d’internet, les preguntes de tipus conversa casual seran més utilitzades pels usuaris d’internet. Paraules clau com a Millor Rutina de Ioga és apropiada per utilitzar quan es consideren les recerques fetes per mitjà de l’escriptura, però amb l’augment de la popularitat en la recerca per veu, Com fer ioga pot ser considerada com una nova paraula clau per a temes de pràctica de ioga.

optimització

Paraules clau relacionades:

No cal esmentar la mateixa paraula clau en tot el contingut de l’bloc o de l’article. L’spam de paraules clau no ajuda a augmentar el trànsit. Google s’està tornant més intel·ligent a l’hora d’identificar el contingut d’alta qualitat que considerarà els sinònims o paraules relacionades de la paraula clau en el rànquing. No utilitzeu el terme emocionada repetidament. Fent cas contrari no només renunciarà a la qualitat del seu treball sinó que també serà detectat com a correu brossa.

Les imatges i els vídeos participaran en l’optimització:

Posar imatges i vídeos en el contingut és molt beneficiós i pràctic per als lectors i escriptors. Les imatges i els vídeos inclosos en el contingut web també ajudaran a la classificació del seu article i a augmentar el trànsit de cerca.

El SEO local prosperarà en els resultats de cerca:

Atès que la gent està trobant maneres de limitar el contacte social i romandre a l’interior tant com sigui possible, conduir a través de la ciutat per trobar un bon spa ja no és una pràctica. Ara, la gent busca “Spa metge a prop meu” quan necessita reservar una cita. El SEO local serà efectiu en el màrqueting en línia el 2022 i fins i tot si la pandèmia desapareix, els estudis i enquestes diuen que la gent prefereix treballar i estudiar a casa i probablement ho farà fins i tot després de la pandèmia.