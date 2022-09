El Metavers: què és i com aprofitar-ho en màrqueting?

El metavers està canviant la manera de veure el màrqueting i la publicitat en lactualitat. Tant, que si no parles de metavers en una reunió sembla que véns del segle passat. I…. bé, potser és cert, encara que tampoc t’has de preocupar, que intentarem explicar-te tot l’important de forma senzilla. Només com a xafardell, això del metavers no és tan nou. El primer cop que es va intentar generar un metavers va ser el 2003, quan SecondLife es va convertir en la tendència de què parlaven (parlàvem) tots els friquis de l’època.

Tothom es va tornar boig amb Second Life. Les empreses van gastar moltíssims diners. Els partits polítics van fer campanyes i les persones….. les persones ens vam avorrir moltíssim, perquè no hi havia pràcticament res a fer amb la velocitat de connexió i de còmput que hi havia ja fa 20 anys.

No obstant, aquesta nova fornada de metavers, que es va tornar a posar de moda quan Mark Zuckerberg va rebatejar Facebook com a Meta, sembla que sí que tindrà moltes conseqüències socials i econòmiques. Això sí, és importantíssim entendre que l’empresari americà s’ha apoderat d’un terme que no és només seu (com sí que va ser Second Life). Hem d’entendre que el metavers serà la manera de navegar per Internet. Cada empresa, cada organisme públic, cada partit polític tindran el seu propi. I tothom haurà de comunicar i experimentar com relacionar-se amb els seus públics objectius des d’aquest món virtual. Ara només queda veure quin serà «el navegador» universal pel qual accedim a cadascun.

Hi haurà una transformació amb els mètodes convencionals i no hi haurà un públic objectiu, ja que qualsevol persona podrà entrar en qualsevol moment i quan ho desitgi. La tecnologia avança ràpidament, i el màrqueting al metavers és un exemple que veurem clarament segons la agencia marketing digital mentedigital.

El metavers s’està apoderant ràpidament d’Internet, cada dia guanya milions de seguidors i, per tant, a totes les estratègies de màrqueting de continguts i digital que s’hi poden desenvolupar. Ja no és pura ficció, ja que l’ús de la realitat virtual (VR) i la realitat augmentada (AR) va en creixement. És un univers que es va estenent cada dia més i agafa més força, especialment a causa de la pandèmia, que va ser clau per connectar persones i empreses.

QUÈ ÉS EL METAVERS?

El metavers és un espai virtual compartit on els usuaris estan representats per avatars virtuals. Ha millorat les connexions socials entre les persones gràcies als mons virtuals i les realitats augmentades.

El metavers és un espai digital on les persones poden interactuar entre si, a més de fer-ho amb objectes en tres dimensions. És una tecnologia avançada que replica qualsevol entorn real o imaginari, i les persones es representen mitjançant avatars virtuals.

El metavers es podria definir com un conjunt d’experiències digitals on els usuaris poden treballar, jugar, relacionar-se i fer compres en línia. És un món on ens podrem desenvolupar com ho faríem en la realitat física. I, a més, està obrint nombroses possibilitats i una revolució tecnològica.

El metavers és una experiència multisensorial i immersiva que es va sentir per primera vegada el 1992 a la novel·la cyberpunk Snow Crash. Gràcies al seu gran potencial, les empreses tecnològiques més innovadores i reconegudes del món no han dubtat a apostar en aquest sector. Fins i tot, Mark Zuckerberg va canviar el nom de Facebook per Meta. I l’any 2021 va fer la primera presentació: Horizon Workroom, que tracta de sales virtuals on es poden sostenir reunions de treball.

Microsoft també ha apostat pel metavers; aquest any va integrar el Microsoft Mesh a Teams, que té la possibilitat de dissenyar espais virtuals per celebrar reunions amb avatars. A més, va comprar per 68.700 milions de dòlars, Activision Blizzard, estudi creador d’exitoses sagues com Call of Duty o World of Warcraft.

Actualment, el metavers està en una etapa primerenca, però la seva evolució avança a passos de gegant. L’era meta ha d’arribar i serà el període de la història tecnològica on es realitzi la combinació entre la realitat i allò virtual.