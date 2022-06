Avantatge del seo a ecommerce

Des de linici de la pandèmia cada vegada més empreses shan llançat a vendre els seus productes en línia, però no tots saben que el SEO per a pàgines web de comerç electrònic és un element vital. Si bé les accions cerca pagada (SEM) pot impulsar la venda dels teus productes, si a més el teu e-commerce té un SEO optimitzat, funcionarà i generarà vendes de manera constant.

Fer que la teva botiga en línia sigui més visible a les pàgines de resultats dels cercadors (SERP) i tenir una classificació més alta que la dels seus competidors, et donarà un sòlid avantatge.

Quan els usuaris busquen els productes que vens, segur que vols aparèixer el més amunt possible als resultats. Sabies que el 75% de les persones mai no es desplaça més enllà de la primera pàgina de resultats? Així que ja saps, és molt important estar a la primera pàgina quan un usuari realitza la cerca.

El creixement del comerç electrònic és absolutament sorprenent i, sens dubte, els esdeveniments recents han contribuït al fet que no s’alentirà a curt termini. Per tant, tenir una estratègia de SEO al teu e-commerce t’ajudarà a optimitzar la teva web de manera efectiva, generar més trànsit i convertir-lo en vendes.

Quins són els beneficis del SEO per a l’e-commerce?

Comencem per un dels aspectes que més preocupa, l’econòmic. Realitzar SEO per a una botiga en línia és molt més barat que realitzar campanyes publicitàries. I, a més, a diferència del SEM, el valor del SEO no s’atura quan finalitza la campanya de pagament, sinó que continuarà a llarg termini.

Fer que la teva botiga en línia sigui més visible en els resultats de cerca és només una part de l’equació. No t’has d’oblidar que una bona experiència d’usuari genera conversions. Les paraules clau brinden una finestra als usuaris desitjosos de comprar. Així que esbrinant i tenint en compte el que els possibles clients demanen, serà més probable que es materialitzi una venda.

No has de subestimar els consumidors. La majoria reconeixen refiar-se més de les cerques orgàniques que dels anuncis pagats. Per tant, pren nota, perquè aparèixer als primers llocs dels resultats augmentarà la teva credibilitat i, per descomptat, el coneixement de marca.

Com fer SEO per a botigues en línia?

El SEO està en constant evolució i per poder mantenir-te a les primeres posicions has d’anar modificant la teva estratègia SEO.

Si bé molts dels conceptes bàsics de SEO segueixen sent els mateixos, han sorgit noves tendències que han variat la manera de fer SEO per a e-commerce.

Si tens un Woocommerce, et recomanem que facis una ullada al SEO per a Woocommerce on et donarem uns consells complementaris per posicionar-lo. Però aquí et portem 5 punts que has de tenir en compte:

Optimització per a la intenció de compra: l’actualització BERT de Google a finals del 2019 va ser una evolució d’algoritme. Utilitza l’aprenentatge automàtic i el processament del llenguatge natural per comprendre millor les cerques i interpretar la intenció de l’usuari. Davant això, és important assegurar-te que el contingut del teu producte de comerç electrònic i la intencionalitat de la paraula clau coincideixin. Com a conseqüència, la densitat de paraules clau és menys important, ja que Google comprèn millor el context del contingut.

La cerca per paraules clau i les cerques “long-tail” generen resultats. No et pots oblidar d’incloure les paraules amb què un usuari realitza les cerques, ja que poden arribar a convertir més que altres paraules clau. Per naturalesa, els e-commerce solen estar estructurats per dirigir-se a aquestes cerques “long-tail”, ja que, cada cop més, es tendeix a incloure descriptius dels productes. Si el teu no en té, pren nota i posa-t’hi.

Genera contingut original. Google afavoreix el contingut propi i beneficia els teus usuaris aportant una millor experiència d’usuari. Sabem que generar contingut propi és més laboriós que incloure’n un de generat per tercers, però Google penalitza el contingut duplicat. Així que ja saps, pren-te el teu temps i assegura’t de generar contingut original que afegeixi valor. Et serà de gran ajuda i generarà vendes. Un consell, utilitza per generar el to i lestil de la teva marca. D’aquesta manera a més de reforçar la teva identitat de marca, farà que et diferenciïs més de la resta.

Optimització per a les cerques per veu. Les cerques per veu van començar fa un temps, però segueixen creixent tenint cada cop més adeptes. Són molt còmodes. Els usuaris les utilitzen quan demanen respostes específiques a les vostres cerques.

agencia seo madrid