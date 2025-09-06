POEMES DE VIAFORA

6 de setembre de 2025
NIN DE GAZA

NIN DE GAZA

Qui crema les oliveres dels turons del Golan?

Qui recordarà els horts de Getsemaní

plens d’ombra?

Digues-me:

A quins carrers aprengueres a jugar?

 

Amb les mans trèmules agafaves el mar

la tènue llum perquè no s’oblidàs de tu.

 

Per què el riu Jordà ja no du aigua?

No hi ha lloc no,

res per a tu

a l’altra banda del riu.

 

Tres pedres al camí

fan una fita

que recordi

l’indret on solies pregar.

Tu

el més petit de tota la Humanitat.

No hi ha lloc per a tu, No

 

Donau-me una cançó

la mateixa que componies l’altre dia

que la hi pugui fer arribar

                                                              

De tant de cridar el vent

el mateix eco l’ha escanyat.

es Rafal des Polls, 13 de juny del 2025

