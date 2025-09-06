NIN DE GAZA
Qui crema les oliveres dels turons del Golan?
Qui recordarà els horts de Getsemaní
plens d’ombra?
Digues-me:
A quins carrers aprengueres a jugar?
Amb les mans trèmules agafaves el mar
la tènue llum perquè no s’oblidàs de tu.
Per què el riu Jordà ja no du aigua?
No hi ha lloc no,
res per a tu
a l’altra banda del riu.
Tres pedres al camí
fan una fita
que recordi
l’indret on solies pregar.
Tu
el més petit de tota la Humanitat.
No hi ha lloc per a tu, No
Donau-me una cançó
la mateixa que componies l’altre dia
que la hi pugui fer arribar
De tant de cridar el vent
el mateix eco l’ha escanyat.
es Rafal des Polls, 13 de juny del 2025
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!