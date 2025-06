Millorem la neteja de Girona. Un compromís de tots

Sense categoria

M’ha agradat el to de l’article d’opinió del nostre alcalde, Lluc Salellas, publicat al Punt Diari el passat 6 de juny. Ell mateix reconeix que el sistema de recollida selectiva, principalment el que es fa en les zones d’habitatges comunitaris, a través dels contenidors amb targeta, té molt marge de millora. Ras i curt: no està funcionant. Una altra cosa és el de la recollida porta a porta en habitatges unifamiliars que, en general, té una valoració positiva. L’escrit acaba amb un compromís d’estudiar el que ha fallat i aplicar els canvis que siguin necessaris per garantir que el nou sistema sigui més eficient.

Als ciutadans, el primer que ens correspon, és informar-nos bé del sistema i de les novetats que es van introduint. Tenim una plana a disposició amb una informació molt completa. Disposem de diversos canals d’avisos i suggeriments a l’ajuntament i, darrerament, una aplicació web, que ens permet comunicar incidències i resoldre dubtes. A tall d’exemple, avui mateix he comprovat que són 52 les vegades que els ciutadans podem utilitzar les àrees d’emergència per la fracció orgànica i la resta. Si ho he entès bé 52 per orgànica i 52 per resta. Això vol dir un cop per setmana. Aquest canvi, respecte a la proposta inicial, és positiu.

Com a ciutat europea que som hem d’assumir els compromisos de sostenibilitat, en essència derivats de les tres R (reutilitzar, reduir, reciclar). Per tant, tornar a situacions anteriors, no és una alternativa. El consistori municipal (govern i oposició), amb l’alcalde al capdavant, tenen l’obligació de liderar la gestió del tema dels residus. També els ciutadans tenim un paper a fer com a col·laboradors responsables. Cadascú a partir de les seves possibilitats i sempre amb una actitud cívica que ha de ser exemplar.

El problema de la gestió dels residus és difícil i complex. No hi ha solucions miraculoses. Com a ciutadà de Girona, a tall de suggeriment, em permeto fer aquestes aportacions:

Revisar la introducció del sistema. Respecte a l’anterior, s’han introduït dos canvis de cop: l’ús de la targeta per obrir el contenidor i el calendari restrictiu de recollida.

D’entrada ens podem concentrar en l’ús de la targeta i, quan ho tinguem superat, podem passar al calendari. Proposo que els contenidors de resta i d’orgànic passin a ser de diari i que a cada illa de cases hi hagi un contenidor blau per paper, un de groc pel plàstic i un de verd pel vidre; oberts diàriament amb targeta.

Establir un sistema de reunions setmanals o quinzenals a cada associació de veïns per a resoldre dubtes i expedir noves targetes, si escau.

Reintroduir els calendaris de manera progressiva per barris. Provar-ho durant un mes (adquirir un hàbit, segons els experts, són 21 dies) i continuar segons els resultats.

Quan es faci això, i en complicitat amb les associacions de veïns, muntar un sistema d’informadors voluntaris (les hores de més afluència als contenidors) adreçats a aquells veïns que s’adrecen als contenidors i, amb cara d’estupefacció, o de menyspreu, deixen la bossa a la via pública.

Finalment, incrementar les sancions pels comportaments incívics que ens perjudiquen a tots, de la mateixa manera que ja estan fent algunes ciutats europees.

Amb humilitat, però amb determinació i perseverança, ens cal anar avançant en el camí de la sostenibilitat. No serà ni ràpid ni fàcil, però entre tots, ajuntament i ciutadans, ens en sortirem.

Pere Costa, 7 de juny de 2025