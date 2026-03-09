La construcció de l’enemic interior. Antoni Simon Tarrés

La benemèrita editorial Afers, de Catarroja, que fou greument afectada per la DANA al País Valencià, ha publicat, el passat 2024, aquest estudi històric solvent i molt complet sobre la construcció d’un enemic interior per part del nacionalisme espanyol, que tan útil (i, fins i tot, indispensable) li resulta per mantenir la cohesió interna davant d’altres nacionalismes sense estat, definits com a enemics a eliminar de cara a reforçar la seva cohesió interna.
Són remarcables les pàgines destinades a comentar la modificació, per part de l’exèrcit feixista, del Títol Segon de la constitució espanyola, amb la inclusió del tristament cèlebre sintagma, “la nación española, patria común a indivisible de todos los españoles”, de conseqüències funestes històricament més que comprovades. Amb aquesta modificació no democràtica per part dels poders fàctics, el fonament constitucional deixava de ser la lliure decisió dels ciutadans i es traslladava a uns suposats fonaments extrahistòrics i essencialistes que no poden ser discutits. Les conseqüències són sobradament conegudes. I no hauria estat possible sense la col·laboració de la majoria de les esquerres espanyoles.
També cal destacar-ne l’anàlisi de la sentència TS 459/2019, altrament coneguda com la sentència del procés independentista català contra els seus dirigents polítics i socials. Segons els estudiosos Ignasi Bernat i David Whyte, citats en l’estudi, Espanya seria un estat postfeixista, que reemplaça la política per la llei, per tal d’imposar una violència legalitzada, tant per combatre les nacionalitats històriques com per assegurar la continuïtat de les elits dirigents.
Són molt il·lustratives les paraules que Antoni Simon posa al final del seu estudi conscienciós i detallat: “Només un canvi substantiu en la cultura política espanyola dominant a partir d’una reflexió, així com d’una voluntat de rectificació profunda, d’un trajecte estatal històricament incapaç de configurar una convivència no imposada, pot fer retrocedir la noció d’enemic interior i substituir-la per la del valor del reconeixement de la pluralitat nacional”.
Per pensar-hi, perquè fa feredat la profunditat i l’amplitud de l’odi institucionalitzat i àmpliament difós en la societat espanyola contra unes nacions que es neguen a desaparèixer en el si de l’estat, hegemonitzat per la nació dominant i al seu servei exclusiu.
