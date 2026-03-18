Benaguasil històries mil

    Sabíeu que a Llíria va existir una Falla itinerant el 1950???

    Xiquets i xiquetes de 12 a 14 anys tingueren la brillant iniciativa… va tindre un èxit considerable i va ser molt celebrada… vos mostrem el llibret original d’aquesta falla que podreu consultar integrament a la Biblioteca de Llíria…

    El president d’eixa comissió va ser “SIMEONIN el del forn” (Sime Galduf, 14 anys en aquells temps) que estava, a més, composta pel Secretari RAFAELIN el de la terra, depositari MIGUELITO el Fullasco, cobrador LLUISET Guardiola i els vocals PEPITO el Pintoret, AGUSTINET el de Taroncher, VISANTICO el Rateret, MIGUELITO, el Torró i PEPET el del Carroser… i la Fallera Major Mari Trini Salas… així com la Cort d’Honor: Conchita Miguel, Mari-Tere Marti, Rosarito Montesinos, Paquita Nacher, Conchita Calvo, Amparin Botella, Sunsionin Torres, i Marujin del Rio… i el programa de les festes… dijous 16 març a la nit plantà de la falla davant de ca la Viuda… divendres 17, a l’una, trasllat de la falla a la Plaça Major Antiga (primera i única vegada que ha hagut una falla a la Vila Vella edetana), cercavila i cavalcada infantil… dissabte 18, trasllat de la falla als quatre cantons de ca Bomba, cercavila i desfile… diumenge 19 de maç 1950, a la una, trasllat a la plaça dels Carlistes, on se cremarà a les 10 de la nit…

