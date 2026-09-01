Recuperats els sis pòdcasts que Spotify ens havia eliminat a Cròniques Edetanes
Pòdcasts publicats originalment entre abril de 2022 i juny de 2026… però el 9 d’agost del 2026 l’allotjament on estan inserits, “Spotify for Creators”, ens comunicava que eliminava els programes per infringir, per unes músiques utilitzades sols durant uns breus segons, els drets de la propietat musical de tercers i ens l’eliminava, deixant de poder escoltar-se a les plataformes de Spotify, YouTube Music, Amazon Music, TuneIn i Apple Podcasts entre d’altres (hem perdut totes les estadístiques i enllaços originals a les xarxes)… sols a Ivoox perdura la gravació original, ja que aquest allotjament no ha detectat cap irregularitat… esmenats els problemes tornem a publicar el presents pòdcast seguint les directrius de l’allotjament i recuperar així per als nostres oients aquest treballs…
Pòdcasts publicats originalment entre abril de 2022 i juny de 2026… però el 9 d’agost del 2026 l’allotjament on estan inserits, “Spotify for Creators”, ens comunicava que eliminava els programes per infringir, per unes músiques utilitzades sols durant uns breus segons, els drets de la propietat musical de tercers i ens l’eliminava, deixant de poder escoltar-se a les plataformes de Spotify, YouTube Music, Amazon Music, TuneIn i Apple Podcasts entre d’altres (hem perdut totes les estadístiques i enllaços originals a les xarxes)… sols a Ivoox perdura la gravació original, ja que aquest allotjament no ha detectat cap irregularitat… esmenats els problemes tornem a publicar el presents pòdcast seguint les directrius de l’allotjament i recuperar així per als nostres oients aquest treballs…