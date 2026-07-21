Pòdcast 78 ‘Cròniques Edetanes’: Com eren els impostos en l’edat mitjana a la Pobla de Vallbona i al Camp de Túria

Impostos d’ahir, impostos de hui. Nivell de vida i ideologia a la Pobla de Vallbona (i al Camp de Túria) medieval
Els historiadors medievalistes Antoni Llibrer i Josep Bordes i el filòleg Joan Bell-lloc ens ofereixen, en aquest programa de Ràdio Pobla i Cròniques Edetanes, una mirada sobre la situació econòmica dels habitants de la Pobla de Vallbona i de tot el Camp de Túria. El seu punt de partida és comparar la recaptació dels impostos medievals amb les contribucions impositives actuals.
Al llarg del col·loqui, que condueix Miquel Martí, eixiran a la llum la tipologia d’aquests impostos, la divisió de classes socials i, sobretot, les enormes diferències de càrrega entre uns pobles i uns altres, entre uns estaments o classes socials i unes altres. Tal com aclareix Antoni Llibrer, el desig i la finalitat d’aquests estudis és crear la necessitat de més justícia social i d’un repartiment de les càrregues impositives d’una manera més equitativa del que es feia a l’Edat Mitjana. Els cedim la paraula…