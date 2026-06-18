Pòdcast 76 ‘Cròniques Edetanes’: Cròniques Edetanes al Recercat d’Oliva del 2026

Al llarg de les jornades hi va haver dues taules rodones, una sobre història medieval, amb Jaume I i Al-Azraq com a protagonistes i l’altra sobre la Memòria Local i Comarcal de la Guerra Civil del 36. Hi va haver una gran exposició amb les publicacions dels diversos centres d’estudis locals i comarcals, així com visites i concerts. Entre les visites, cal destacar el recorregut per alguns barris històrics de la vila, com ara el Raval, un indret que ens recordava la Llíria musulmana, no sols pel nom sinó pels carrers blancs, tortuosos i costeruts com els del barri edetà de la Sang.
I entre tanta activitat concentrada en un cap de setmana, els representants de Cròniques Edetanes vam tindre l’ocasió d’exposar el nostre ric i abundós arxiu de programes, així com els futurs projectes audiovisuals de pòdcasts, vídeos i sessions radiofòniques. Vam poder comparar-nos amb les activitats d’altres grups semblants, com ara “Píndoles Històriques“, una proposta molt similar a la nostra però en terres lleidatanes. A continuació us mostrem la nostra intervenció íntegra que vam fer a l’IES Gregori Maians d’Oliva, la vesprada del dissabte 6 de juny.