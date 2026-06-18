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    • 18 de juny de 2026
    Audiovisuals Cròniques Edetanes, Pòdcasts
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    Pòdcast 76 ‘Cròniques Edetanes’: Cròniques Edetanes al Recercat d’Oliva del 2026

    Setena temporada – Pòdcast 76

    Els dies 5 i 6 de juny es va celebrar a Oliva la cinquena edició de les Jornades de Cultura i Recerca Local dels territoris de llengua catalana, coneguda com Recercat. Cròniques Edetanes ja hi vam participar l’any passat, quan es van celebrar a Llíria, i enguany hem anat a la Safor on vam tenir l’oportunitat d’explicar el nostre projecte de divulgació cultural i històrica del Camp de Túria.

    Al llarg de les jornades hi va haver dues taules rodones, una sobre història medieval, amb Jaume I i Al-Azraq com a protagonistes i l’altra sobre la Memòria Local i Comarcal de la Guerra Civil del 36. Hi va haver una gran exposició amb les publicacions dels diversos centres d’estudis locals i comarcals, així com visites i concerts. Entre les visites, cal destacar el recorregut per alguns barris històrics de la vila, com ara el Raval, un indret que ens recordava la Llíria musulmana, no sols pel nom sinó pels carrers blancs, tortuosos i costeruts com els del barri edetà de la Sang.

    I entre tanta activitat concentrada en un cap de setmana, els representants de Cròniques Edetanes vam tindre l’ocasió d’exposar el nostre ric i abundós arxiu de programes, així com els futurs projectes audiovisuals de pòdcasts, vídeos i sessions radiofòniques. Vam poder comparar-nos amb les activitats d’altres grups semblants, com ara “Píndoles Històriques“, una proposta molt similar a la nostra però en terres lleidatanes. A continuació us mostrem la nostra intervenció íntegra que vam fer a l’IES Gregori Maians d’Oliva, la vesprada del dissabte 6 de juny.

    Volem agrair a l’Institut Ramon Muntaner i a la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià la seua tasca de gestió i animació així com la coordinació del moviment associatiu cultural valencià i de les terres de parla catalana. Els agraïm també la invitació que ens van fer per tal d’assistir a les jornades i els animem a seguir avant…

    Cròniques Edetanes

    Accedir a l’Episodi 76 de la Setena Temporada, “Cròniques Edetanes al Recercat d’Oliva del 2026”, des de les següents plataformes de pòdcast:

    + Des d’ací accedireu al contigut en Instagram 

    + Des d’ací accedireu al contigut en TikTok

    + Ací des d’Spotify

    + Ací des d’iVoox

    + Ací des d’Amazon Music

    + Ací des de TuneIn

    + Ací des d’Spotify for Podcasters

    + … i des d’ací tots els pòdcasts complets a YouTube

     

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