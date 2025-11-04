Pòdcast 71 ‘Cròniques Edetanes’: Les riuades del 1949 i 57 al Camp de Túria

Avui publiquem nou programa, en col·laboració amb RàdioPobla, en la Tertúlia que dirigeix Miquel Martí. Ací hem volgut donar una visió més global, amb noves dades comarcals i amb la participació de més gent, com ara Josep Vicent Galiana, de Benaguasil, juntament amb les conegudes veus de Sime Jordan i Joan Bell-lloc. També s’han afegit a la tertúlia altres col·laboradors com Marcel·lí Garcia, que aportà la increïble història protagonitzada per son pare, el qual, nadant des de la Pobla, ajudà al rescat dels viatgers d’un tren que s’havia quedat entrampat en l’estació del poble. Paco Romero, veí de la Pobla, corroborà aquesta heroïcitat i n’afegí d’altres, com la dels músics de la banda local que hagueren de recórrer més de trenta quilòmetres amb els instruments al coll des de la Serrania fins a casa. David Tesias evocà novament les desventures del Marines Vell causades per la riuada del 1957 i, finalment, des de Bétera, Amparo Domènech descriu els fets ocorreguts a la zona del Carraixet. Entremig d’aquestes entrevistes, el director de la Tertúlia de Ràdio Pobla va reproduir l’emotiva gravació de la SER, del 1957, en el moment en què el riu s’emportava, en directe, el pont de Fusta de la ciutat de València.
Enfront a totes aquestes desgràcies comarcals, també hem volgut deixar constància de l’absència de males notícies sobre Benissanó, un poble “ben fet”, ben construït i ben arrecerat de les barrabassades de l’aigua i les riuades.
Seguint l’exemple del gran cronista de Llíria, Josep Duran, hem volgut donar a conéixer tots aquests fets per a guardar-ne memòria, que es coneguen millor i, en la mesura del possible, prevenir-se’n en un futur…