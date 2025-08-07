Pòdcast 68 ‘Cròniques Edetanes’: Els Molins de Benaguasil
Aquest episodi explora la història, decadència i recuperació dels molins hidràulics de Benaguasil, un municipi del Camp de Túria amb una rica tradició agrícola i hidràulica des de l’època musulmana del segle XII. L’aigua del riu Túria, distribuïda mitjançant una xarxa de séquies, no només servia per al reg i veure, sinó que també va aprofitar com a font d’energia mecànica per moure molins.
Molí arrosser : Documentat des del 1238 al Llibre del Repartiment de Jaume I, va funcionar fins a la prohibició de conrear arròs el 1769. Després va ser abandonat i desaparegué completament al segle XX.
Molins fariners : Dos molins antics, el Molí de Dalt (Dessús) i el Molí de Baix (Dejús), van funcionar des del segle XIV fins a mitjans del segle XX. Eren de propietat senyorial (ducs de Sogorb i Cardona) fins a la Constitució de Cadis (1811), quan es va acabar el monopoli i es van construir nous molins.
Amb la liberalització, es van edificar fins a deu molins, com el Molinet , el molí Nou , la Màquina o el molí de Quelo
Transformació industrial
Al segle XIX, molts molins van adaptar-se a noves indústries:
El molí de Remires es convertirà en una fàbrica d’electricitat.
La Màquina va passar a ser una serradora de marbre.
El molí de Quelo va servir per a la indústria tèxtil.
El Molinet va ser fàbrica de llum i després de paper.
Aquestes indústries van caure en desús a mitjans del segle XX, i molts edificis van ser abandonats, alguns fins i tot van desaparèixer.
Recuperació patrimonial
Quatre molins han estat restaurats amb èxit com a exemples destacats de conservació:
Molí de Baix : Documentat des del 1408, deixà de funcionar cap al 1970. Adquirit el 1996 per Josep Vicent Montesinos, ha estat restaurat conservant elements originals com les bigues de mobila, el carcau (mecanisme hidràulic) i el xorro de la séquia. Avui és un habitatge que conserva la memòria del lloc.
Molí Nou : Construït el 1862, va passar a mans de la família Ferrandis i després de Lluís Díaz, que el va batejar com “el molino austrohúngaro” per la seva estètica singular. Abandonat i venut per parts, el 2004 va ser adquirit per la família holandesa Kraaijkamp, que va restaurar amb gran cura, convertit-lo en un espai residencial elegant i respectuós amb el patrimoni.
Altres casos destacats
Molí de Remires : Adquirit el 1983 per Josep Bonet, és ara una residència rural a les vores del Túria.
La Màquina : Restaurat com a habitatge particular, també s’utilitza per a actes socials.
Conclusió
La recuperació d’aquests molins no només ha salvat edificis emblemàtics, sinó que ha preservat la memòria històrica i cultural de Benaguasil. Aquestes iniciatives mostren com el patrimoni industrial pot ser revaloritzat per a usos contemporanis, oferint noves oportunitats socials i culturals al municipi. Un exemple inspirador de conservació amb sensibilitat