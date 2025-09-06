Benaguasil històries mil

    • 6 de setembre de 2025
    Pòdcasts, Toponímia edetana
    Pòdcast 69 ‘Cròniques Edetanes’: El secret de les Alcubles del 1665: l’ombra de l’home mort

    Amb un relat original (“Doblons de sang, el crim occità de les Alcubles”de la ploma literària de Carme Cardona, que ens narrarà ella mateixa, basat en uns fets històrics del segle XVII documentats per Joan Bell-lloc…

    Sisena temporada – Pòdcast 69

    … i ací teniu informació visual dels llocs on esdevingueren els fets:

    En aquest programa anem a parlar d’un horrible crim. Però aquest fet anirà acompanyat d’uns altres elements que ajudaran els oients a imaginar-se millor aquesta escena ocorreguda en terres edetanes. Per això també parlarem d’una problemàtica –que ara torna a estar de moda– com és la immigració, que en aquest cas serà l’arribada d’occitans, o gascons, al segle XVII. I parlarem també dels diversos oficis a què es dedicaven, com ara venedors de teixits, corredors d’animals de càrrega, llauradors, traginers de la neu… i parlarem també de topònims situats a la part septentrional del Camp de Túria, com les Llàcoves, les Alcubles, la Casa de AfegeixCarlos, l’assagador Reial de les Alcubles i el coll de la Creu o collao de la Cruz, que serà l’epicentre final de la tragèdia alcublana. Aclarim l’obscuritat dels fets.

    Cròniques Edetanes

    Accedir a l’Episodi 69 de la Sisena Temporada, “El secret de les Alcubles del 1665: l’ombra de l’home mort”, des de les següents plataformes de pòdcast:

    + Ací des de👉 YouTube Music

    + Ací des d’👉 Spotify

    + Ací des d’👉 iVoox

    + Ací des de👉 TuneIn

    + Ací des d’👉 Amazon Music

    + Ací des d’👉 Spotify for Podcasters

    + Ací des de 👉 Facebook

    +Ací👉 Editant el pòdcast 69 de Cròniques Edetanes…

    + … i des d’ací tots els pòdcasts complets a YouTube

     

