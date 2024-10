Pòdcast 53 ‘Cròniques Edetanes’: La batalla de la Vallbona 1811

Introducció de Joan Bell-lloc. Presenta Miquel Martí. I amb la participació dels historiadors Ester Alba i Jose Luís Arcón…

“El 2 d’octubre del 1811, els bancals de la Vallbona es van tenyir de sang. Napoleó tenia pressa per completar definitivament l’ocupació militar de les terres peninsulars espanyoles i la ciutat de València era, encara, una pedra a la sabata. La gent d’aquell temps no acceptava fàcilment la legalitat vigent que emanava del rei Josep, imposat pels francesos, tot i que obeïen molt gustosament els monarques borbònics, una altra nissaga tan francesa o més que Josep Bonaparte i imposada també per la força de les armes.

Contradiccions a banda, l’emperador Napoleó manà al mariscal Gabriel Suchet l’ocupació efectiva de les terres valencianes i aquest general feu mans i mànigues per dur-ho a terme tan ràpidament com pogué. El teatre d’operacions prèvies va ser el Camp de Morvedre. Des de Sagunt, Suchet preparà la conquesta de la ciutat de València i, entre aquestes maniobres, va tenir lloc un combat entre les nostres tropes i les invasores al Camp de Túria, més concretament a la Vallbona. Era un terreny ideal, tot pla i creuat de séquies que impedirien el pas dels atacants. El 2 d’octubre del 1811, l’exèrcit francés avançà des de Sagunt, pel camí de Llíria, cap a Bétera i arribà a les Ventes de Vallbona, on començà l’enfrontament bèl·lic a banda i banda de la séquia de l’Alguasil. Hi va haver alguns punts de resistència, com el maset Vell o la torre de Bava, a l’Eliana, però ni séquies ni regadores impediren la desbandada total de les tropes espanyoles que, botant màrgens, cercaren refugi a l’altra banda del riu, a Riba-roja. D’altres, per Benaguasil, es van arrecerar dalt de les Rodanes, a Vilamarxant. Després vingué la derrota definitiva del Puig i, finalment, entrava Suchet triomfal a València on, per cert, va ser molt ben rebut.

Aquest combat de la Vallbona tenia tanta importància estratègica que va ser dirigit personalment pel mateix Suchet, el qual, sense dubte, degué entrar a les Ventes, a la Pobla i a Benaguasil, on se li dedicà un carrer, el “raval de Suchet”, la denominació del qual durà fins al 1827. Més tard, es canvià el nom per l’actual “carrer de les Ànimes”, molt pròxim al Portalet o Portal Nou. Curiosament, la ciutat de València li va dedicar un carrer situat també vora el Portal Nou.

El mariscal Suchet, ara ja distingit amb el pompós títol de “duc de l’Albufera”, va deixar escrites les seues experiències bèl·liques en el conegut llibre, traduït al castellà, Memorias del mariscal Suchet, una referència imprescindible per a tots els erudits i historiadors que estudien el tema.

Aquesta batalla de la Vallbona, tot i no ser coneguda popularment per la majoria dels habitants de la zona, ha estat profusament comentada i explicada pels historiadors de casa nostra. Sarthou, per exemple ja escrivia el 1917 que: “En 2 octubre 1811, el general Suchet vino personalmente aquí [a Benaguacil] a atacar a don Carlos O’Donell“.

L’any 1967, Vicent Genovés i Amorós, historiador i valencianista, especialitzat en l’època napoleònica, va editar una bella obreta titulada València contra Napoleó. Quan el llibre encara estava a la impremta, els redactors d’una revista local de Benaguasil, Amunt, van invitar-lo a fer una primícia del seu llibre i l’autor va redactar un petit article titulat: “El combat de Benaguacil, quan la Guerra de la Independència, 2 d’octubre de 1811”, un text que podeu trobar als nostres webs de “Cròniques Edetanes”. En aquest llibre, Genovés segueix en línies generals les memòries narrades pel mariscal Suchet i diu:

“L’endemà a migjorn, el mariscal Suchet s’adonà que els espanyols s’havien desplegat en orde de batalla per l’horta de Benaguasil i la Vallbona, darrere d’una ampla séquia […]”. I més avant continua: “Els espanyols emprengueren la retirada en dues direccions acuitats pels francesos, tot i aprofitant la dificultat que per la persecució oferien les abundants séquies i sequiols de la Vallbona”.

L’11 d’octubre d’enguany, 2024, a l’emissora local de Ràdio Pobla, l’amic Miquel Martí va entrevistar dos historiadors, la doctora Ester Alba i el llicenciat José Luis Arcón, autor d’un llibre de recent aparició, Sagunt, la batalla per València, en què es narren amb detall i profunditat els fets ocorreguts a la Vallbona el 2 d’octubre del 1811. Al llarg del programa apareixen nombroses dades referents a l’estratègia seguida pels generals d’ambdós bàndols, el nombre de soldats, de ferits i de morts, així com altres aspectes del combat. També es dona a conéixer l’aparició d’una nova tesi doctoral, a punt d’eixir, la qual està centrada en aquest combat.

Una part de la tertúlia es dedicà al comentari dels topònims relacionats amb aquest fet, com ara el nom del combat, que per uns és conegut com la batalla de Benaguasil i per altres com la batalla de la Pobla. De fet, Suchet, l’anomena la batalla de la Pobla de Benaguasil. També s’hi proposà la batalla de les Ventes, ja que fou allí on començà el combat. Nosaltres tirem pel dret i l’anomenem la “batalla de la Vallbona”, un nom que engloba tots els noms anteriors i que n’inclou també d’altres relacionats amb aquest episodi bèl·lic, com el mas Vell i la torre de Bava.

Un altre element de la tertúlia, esmentat pel mateix Suchet, és el de la “capelleta” situada enmig de la fragorosa batalla. Pel context no pot ser altra que l’antiga capella de la Trinitat, documentada ja el 1791, i que després de la batalla restà completament derruïda. La feren nova el 1815 i de nou va ser enderrocada cap al 1950 per edificar l’actual església de la Trinitat i Sant Josep a les Ventes. Alguns han confós aquesta capelleta de la batalla amb l’ermita de Sant Sebastià, situada a prop d’un quilòmetre de l’anterior.

La tertúlia acabà amb una proposta sorprenent, la recreació històrica de la batalla del Tollo, un altre fet bèl·lic esdevingut prop d’Utiel el 1812. Un grup d’entusiastes locals recrea cada any aquell fet per tal de conservar-ne la memòria. Es tracta d’una proposta que ens sembla magnífica i que també es podria aplicar a diversos fets històrics esdevinguts en terres edetanes al llarg de la història, els quals corren el risc de caure en l’oblit. Alguns successos dignes de ser representats i recreats popularment a la nostra comarca podrien ser l’alçament de Benaguasil (1526), l’expulsió dels Moriscos (1609), el combat de Vilamarxant (1706), la batalla de la Vallbona (1811) o el combat de Sant Miquel (1874).”

Joan Bell-lloc

A continuació podeu escoltar el programa complet de Ràdio Pobla dirigit per Miquel Martí, amb Ester Alba i Josep Lluís Arcón.

Accedir a l’Episodi 15 de la Quinta Temporada, “La batalla de la Vallbona 1811”, des de les següents plataformes de pòdcast:

+ Ací des de Ràdio Pobla

+ Ací el vídeo de La Tertúlia de Ràdio Pobla

+ Ací des d’Spotify for Podcasters

+ Ací des d’Spotify

+ Ací des d’iVoox

+ Ací des de TuneIn

+ Ací des d’Amazon Music

+ Ací des de YouTube Music

+ Ací des d’Instagram

+ … i des d’ací tots els pòdcasts complets a YouTube