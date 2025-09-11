Per què s’anomenen Portes (o Torres) de Serrans a València ciutat???
Serrans, portal de Serra i no de la comarca de la Serrania… Porta (mal anomenades actualment “Torres”) dels Serrans i en passar-les vas a parar al carrer de Nàquera i entremig el de Serra, poble amb apel·latiu d’arrels romanes… d’ací arranca la seua denominació, dels de les muntanyes de la Calderona i, en cap cas ni per equivocació, dels pobles xurros…
La comarca dels Serrans rep el nom per primera vegada el 1966 per Sanchis Guarner i es popularitza durant els 1970 i 80. Prèviament, el 1934 Emili Beüt proposava sense èxit “Serrania de Xelva”. L’accés natural al Cap i Casal des del Camp de Túria, els actuals Serrans i des del Racó d’Ademús era pel portal Nou i no pels Serrans…
El Portal Nou va ser l’últim accés construït al segle XV a la muralla medieval de València ciutat (per cert, les muralles i portals medievals de València ciutat era per a defensar-se del regne de Castella i NO de l’Andalús) per això el seu nom i enderrocat el 1868… allí començava el camí de Llíria, travessant Burjassot, i era entrada també del poble de Campanar… la falla de Na Jordana ocupa el seu lloc…