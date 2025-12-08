Nou poemari de Carles Subiela: “Llíria eterna”

Seguint una ja llarga tradició, Carles Subiela ens presenta una nova publicació de versos, “Llíria Eterna”, on explica cadascuna de les dotze proves que hagué de véncer Hèracles per aconseguir el perdó dels déus, tot posant èmfasi en el valor redemptor del treball, com a eina per aconseguir la justícia social.
Carles Subiela,amb el seu ‘Consolat de Mar’ al capdavant, és un bon exemple del valor i de l’esforç constant. Ell ha representat, fins al dia d’avui, una font incansable d’enginy i lluita per estendre la cultura per tots els racons de la nostra comarca. Amb aquest nou llibre fa una passa més en el seu llegat cultural personal que s’afegeix al seu afany per donar a conéixer el nostre patrimoni material (el mosaic de Llíria) i immaterial (el tarannà dels llauradors) del Camp de Túria.