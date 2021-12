“Matilde, realment el darrer viatge?” Podcast del Camp de Túria

“Requiescat in pace”, diu la litúrgia cristiana davant d’un cos inert quan se li n’ix l’animeta i arranca el darrer full del seu calendari. Tot aplicant-li al cos difunt una metàfora, com si estiguera adormit, la frase és un desig de descans i pau: Requiescat in pace.

I en general, els cossos, obedients, s’estan quiets, en pau, sense moure un pèl, mentre l’animeta, juganera, va donant tombs per ací i per allà, pujant al cel o baixant a l’infern, o esglaiant els desprevinguts mortals mentre esperen impacients la sentència final del seu judici.

Però no sempre se segueix aquest protocol, i si no, que li ho pregunten a Matilde. El que no s’esperava ella, acabats els seus dies pecadors, era la visita intempestiva i molt malintencionada d’un grupet d’estudiants de Medicina que, contra totes les normes establertes, van despertar la Matilde per iniciar, encara, un darrer viatge. Almenys, això conten els vells del Camp de Túria…

Després de la narració, tota la història completa al podcast de Cròniques Edetanes:

