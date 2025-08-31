“Matilde, el darrer viatge”: una Rondalla Valenciana per terres edetanes…

@croniquesedetanes
Rondalla Valenciana: “Matilde, el darrer viatge”… recollida a la part final del pòdcast 5 de CròniquesEdetanes… Al vídeo escoltareu un relat original… Enric Llopis va contar en primera persona uns fets reals de 1971 esdevinguts per terres edetanes… i, magistralment, l’escriptora Carme Cardona ho va transformar màgicament en una arrel de llegenda seguint el camí de les nostres històries de tradició oral!!! El programa senser, ‘Cròniques Edetanes 5’ el podreu escoltar des d’aquest enllaç: https://blocs.mesvilaweb.cat/vicentgalduf/matilde-el-darrer-viatge-podcast-de-croniques-edetanes #FacultatMedicinaUniversitatValència #Loriguilla Xelva TerresEdetanes
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!