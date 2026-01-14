L’origen del nostre calendari… 01 Una història de cada principi d’any…
Els humans sempre he tingut la necessitat de comptar els dies… els que faltaven per a la collita següent… per qüestions de ramaderia… o per a la realització d’alguna pràctica religiosa… De l’obstinació per mesurar el temps va nàixer el calendari…
Actualment, coexisteixen al món una quarantena de calendaris… i tots prenen una base astronòmica… solar (uns 365 dies) com és el nostre cas… lunar (354 dies) com, per exemple, el musulmà… i lunisolar (la duració total és la d’un calendari solar, però els seus mesos segueixen les fases de la Lluna) cas dels xinesos o hebreus…