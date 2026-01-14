Benaguasil històries mil

  • Audiovisuals Cròniques Edetanes
  • Pòdcasts Cròniques Edetanes
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • Benaguasil
  • La Vallbona
  • Camp de Túria
  • Toponímia edetana
  • Històries d'hemeroteca
    • 14 de gener de 2026
    Audiovisuals Cròniques Edetanes
    0 comentaris

    L’origen del nostre calendari… 01 Una història de cada principi d’any…

    Els humans sempre he tingut la necessitat de comptar els dies… els que faltaven per a la collita següent… per qüestions de ramaderia… o per a la realització d’alguna pràctica religiosa… De l’obstinació per mesurar el temps va nàixer el calendari…

    Actualment, coexisteixen al món una quarantena de calendaris… i tots prenen una base astronòmica… solar (uns 365 dies) com és el nostre cas… lunar (354 dies) com, per exemple, el musulmà… i lunisolar (la duració total és la d’un calendari solar, però els seus mesos segueixen les fases de la Lluna) cas dels xinesos o hebreus…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!