Benaguasil històries mil

  • Audiovisuals Cròniques Edetanes
  • Pòdcasts Cròniques Edetanes
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • Benaguasil
  • La Vallbona
  • Camp de Túria
  • Toponímia edetana
  • Històries d'hemeroteca
    • 4 de febrer de 2026
    Audiovisuals Cròniques Edetanes
    0 comentaris

    Llíria 1971: vídeo inèdit de la construcció del Pavelló Vell…

    … filmació en súper-8 mm de Carlos Peñarrocha, jugador de llegenda del bàsquet edetà… en abril la primavera d’eixe any, la pista de la Piscina esdevingué Pavelló de Llíria… una gran odissea autènticament popular: l’ajuntament de la capital del Camp de Túria sols tenia diners per a fer front al material… l’esforç de tot un poble amb un coordinat treball possibilità aquest somni que pareixia irrealitzable… des de 1945 la passió groga i negra superant amb sentiment tots els reptes!!!

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!