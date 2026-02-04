Llíria 1971: vídeo inèdit de la construcció del Pavelló Vell…
… filmació en súper-8 mm de Carlos Peñarrocha, jugador de llegenda del bàsquet edetà… en abril la primavera d’eixe any, la pista de la Piscina esdevingué Pavelló de Llíria… una gran odissea autènticament popular: l’ajuntament de la capital del Camp de Túria sols tenia diners per a fer front al material… l’esforç de tot un poble amb un coordinat treball possibilità aquest somni que pareixia irrealitzable… des de 1945 la passió groga i negra superant amb sentiment tots els reptes!!!