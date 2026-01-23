L’emissora lliure del Camp de Túria: Ràdio Piula 1983-84…
Al vídeo volem recordar la històrica ‘Ràdio Piula’, una d’aquelles emissores lliures que aparegueren a principis dels anys vuitanta al País Valencià, que des de la Vallbona emetia per a tot el Camp de Túria i que estigué en funcionament entre els anys 1983 i 84, amb la col·laboració desinteressada d’un grapat de joves de la comarca amb moltes ganes de fer coses. Físicament, estava en la planta baixa de Rafael el Patoto, en el cantó que fa el carrer València amb el de Sant Sebastià. Els aparells físics (l’antena, la ràdio, els micros, un plat per a posar música i els altaveus) els pagaren a escot entre tots. Les ones ocupaven el 102 de l’FM i l’emissió era de dilluns a divendres de 9 a 11 de la nit, dissabtes al matí i diumenges de 10:30 a 12:30 de la nit… al pòdcast 63 de Cròniques Edetanes podreu escoltar el programa complet…