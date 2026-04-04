La lliriana és diferent de la “fanecà” valenciana…
Un tema sorprenent per als forasters del Camp de Túria (a la comarca ho tenim clar i assumit) és la qüestió de la “fanecada lliriana”, ja que aquesta té una superfície de 721 m², enfront de la fanecada valenciana que en té entre 831 i 833. Aquesta mesura només afecta l’horta de Llíria, perquè a Benaguasil, la Pobla i la resta dels pobles edetans s’usa la fanecada valenciana general. La raó sembla ser la necessitat dels primers pobladors del segle XIII de repartir-se equitativament el rodal de regadiu llirià, més menut del que havien previst… i amb els anys, increïble però cert, aquesta anomalia ha perdurat fins als nostres dies…