Gaudint “El Misteri d’Elx” a Llíria: el vídeo

El Camp de Túria ha viscut una extraordinària representació del Misteri d’Elx. La monumental basílica edetana ha acollit la Capella i l’Escolania del Misteri en una jornada, la del 16 de novembre de 2025, que romandrà en la memòria dels assistents.
L’immens edifici barroc de la plaça Major de Llíria, ple de gom a gom, ha estat perfectament adaptat per a la reproducció d’aquest esdeveniment, una joia de la música, la llengua, la història i la cultura del País Valencià que es remunta a la segona meitat del s. XV.
Dues coses han estat especialment reeixides, la il·luminació i l’adaptació de l’escenari il·licità a la basílica edetana on, lògicament, no es podia muntar la tramoia tradicional d’Elx. Per això, és d’admirar la perfecció que s’ha assolit en l’aprofitament de la iconografia i l’espai del temple llirià, tot integrant-lo en aquesta representació sacra.
Tal com passa a Elx, l’obra té múltiples escenaris distribuïts per tota la basílica, per això hem triat aquesta magnífica peça, el ternari, representat en un lloc on es troben tres apòstols que provenen, per tres passadissos, a un punt central, entre el públic. Representa que venen de tres punts diferents del món, “de les parts d’ací estranyes” i s’ajunten miraculosament en la casa de la Maria “en menys temps d’un moment”. Ací us deixem el text, del vídeo que adjuntem al principi, que canten els tres apòstols viatgers.
“Oh, poder de l’alt imperi
Senyor de tots los creats!
Cert és aquest gran misteri
ser ací tots ajustats.
De les parts d’ací estranyes
som venguts molt prestament,
passant viles i muntanyes
en menys temps d’un moment”.
Amb el cant del Glòria, la Coronació i la pluja d’oripell s’ha tancat aquesta memorable representació de la Capella i l’Escolania del Misteri, amb imatges inesborrables que romandran en la nostra memòria.