El tresor literari del Camp de Túria: Carme Cardona!!*!!
La benaguasilera Carme Cardona, filla i neta de margeners de la Vallbona, està construint pedra a pedra, mot a mot, una magnífica obra narrativa que ompli de bellesa el paisatge literari dels pobles edetans. Al Camp de Túria ha florit, certament, una bona colla d’excel·lents joves poetes; però ara, amb l’esclat de l’obra novel·lística de Carme Cardona, es completa un panorama literari en català que comença a fer goig. Desitgem que aquesta jove narradora de Benaguasil continue construint, amb la seua producció escrita, una obra que siga el delit dels majors i la guia dels més joves. Avant, Carme!!!!
Molt agraïts amb l’Andone i el Ferran de la colla de dolçaina i tabalet “Estrela Roja” per la seua participació al vídeo)
(Carme Cardona, col·laboradora habitual del pòdcast “Cròniques Edetanes”, ha rebut els premis Ciutat de Manises 2010, Igualtat de La Pobla de Vallbona 2020 i Pascual Enguídanos-George H. White de Llíria 2020. El 2020 va guanyar el Premi Diafebus de novel·la juvenil per ‘La Casa Invisible’ (Drassana) que, a més, va rebre el premi de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport el 2022 a Llibre Juvenil Millor Editat. El 2021 va publicar l’assaig ‘Arrels de Llegenda’ (Galés Edicions) sobre llegendes i curiositats del territori valencià. El 2022 aconseguí el Premi Soler i Estruch de l’ajuntament de Castelló de la Ribera per ‘La Nova Mestra’, (Edicions del Bullent, 2023)… i el passat 7 de novembre, als “Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2025” va guanyar-los a l’apartat de ‘Novel·la’ amb “Les síl·labes del teu nom” una novel·la amb tints policíacs i de misteri, un autèntic true crime a la valenciana.)