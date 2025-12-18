Benaguasil històries mil

    • 18 de desembre de 2025
    Audiovisuals Cròniques Edetanes
    El llirià Josep Escrig publica el 1851 el seu diccionaride Valencià…

    El 1851 s’edita el primer Diccionari General i Sistemàtic de Valencià, obra del llirià Josep Escrig… cent setanta-quatre anys després, la capital del Camp de Túria recupera de bell nou la seua figura com a tema central de la revista “Lauro: quaderns d’història i societat” que arriba ja al seu número quinze… recuperem ara aquest fragment de la Tertúlia de Miquel Martí a Ràdio Pobla, i pòdcast 47 de Cròniques Edetanes, del 31 de maig de 2024 on els filòlegs del Camp de Túria (Joan Bell-lloc, Toni Contelles Ximo Pelejà) parlen amb la Doctora de la Universitat d’Alacant Maribel Guardiola Savall, especialista en la figura de l’edetà Josep Escrig que el 1851 ja publicà un gros diccionari “valencià-castellà” on recollí diversos “llirianismes”, molts dels quals comentem en aquesta tertúlia radiofònica…

