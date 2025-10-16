Dramatisme a l’estació de la Pobla: Camp de Túria, DANA 1949…
… i l’acció heroica de l’edetà Marcel·lí Garcia…
28 de setembre de 1949, una data maldita que hauria de ser recordada per la gent del Camp de Túria, però que la tragèdia de la riuada del 57 va dur a l’oblit…
Una desorbitada tronada d’aigua, granís i vent es va desencadenar eixe dia entre les 2 i les 4 de la vesprada… Només cal dir que eixes dues hores de tempesta, els núvols van precipitar sobre Llíria 165 litres d’aigua per metre quadrat…
Llíria va ser l’epicentre d’una tempesta que abraçava des del Carril (actual Domenyo) a Riba-roja de Túria i des de Xiva fins a Gatova. Més enllà d’aquests indrets pràcticament ja no va ploure…
A Casinos no caigué ni una goteta i la Rambla Castellarda no va portar gens d’aigua… però es van desbordar la Rambla Primera i els barrancs d’Olocau, Montearagón i el del Forat…
A València ciutat a les 18.30 va arribar al Cap i Casal sobtadament una imponent riuada, que venia de la tempesta de Llíria que va desembocar al Túria, i va enderrocar, amb 2.000 metres cúbics per segon, el Pont de Fusta de l’estació del trenet i tot el vell llit del Túria ple de barraques…
Per la part de les aigües que anaren a parar al del Barranc de Carraixet, van inundar Alboraia i Tavernes, on l’aigua va arribar en algunes cases a altures de dos metres i mig. L’aigua anava 1,50 metres per damunt del pont de la carretera de Tavernes. El cabal sobrepassaria els 1500 metres per segon en Bétera, sent tot una llacuna des de Sant Miquel dels Reis a Massamagrell…
I on també els fets van adquirir caràcters dramàtics va ser en la Pobla. Va quedar detingut per la inundació el tren que va eixir de València a les 13.40. L’aigua va sobrepassar la plataforma dels vagons. I allí van passar la nit els passatgers, sense llum, ni menjar, fins a les 5 de la matinada, en què es va iniciar el salvament amb barques…