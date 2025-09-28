Benaguasil històries mil

  • Pòdcasts Cròniques Edetanes
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • Benaguasil
  • La Vallbona
  • Camp de Túria
  • Toponímia edetana
  • Històries d'hemeroteca
    • 28 de setembre de 2025
    Pòdcasts
    0 comentaris

    Barrabàs i la Pixona …

    … una denominació popular al Camp de Túria per a referir-se als patrons de Llíria i Benaguasil que commemoren les seues festes en unes dates on la pluja comença a aparéixer per les terres valencianes… suaus al poble de la ceba, més fortes a la ciutat de la música: per això els respectius apel·latius… noms que encara perduren entre la gent ja “de certa edat” i, sobretot, als pobles de la Vallbona… “La Pixona ha passat,/quatre gotes ha deixat./Ara arriba Barrabàs/i el diluvi patiràs…” diuen uns versos quasi oblidats… i una curiositat que sols ocorre quan Sant Miquel cau dilluns: la vespra, i a la mateixa hora, l’arcàngel fa la baixada al seu poble per començar la festa mentre la verge retorna a la seua ermita per a posar punt final a la seua…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!