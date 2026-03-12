Antigues masies al Camp de Túria 26: Llíria, la Casa de Camp (2) amb Paco Rozalén
La Casa de Camp va ser propietat dels cartoixans de Portaceli fins al moment de la Desamortització del 1835. És l’edifici es va ampliar en diverses èpoques i incloïa trulls, almàsseres, corrals, cellers, bodegues, pallers, etc. a més dels habitatges dels amos i dels masovers. Des del monestir de Portaceli fins a aquest mas hi havia el “camí dels Frares”. En la seua proximitat es van construir les Bodegues del Camp per a ús dels treballadors de l’extensa finca. No solament tenia secà sinó també regadiu, gràcies a un assut que van construir els cartoixans en la rambla d’Artaix. Actualment, ha estat adquirida per l’Ajuntament de Llíria, cosa que no ha impedit un pillatge en grau extrem…