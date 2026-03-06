Antigues masies al Camp de Túria 25: Llíria, la Casa de Camp amb Carles Asensi…
La Casa de Camp va ser, probablement, el model arquetípic de les masies edetanes. És l’edifici rural més gran del terme de Llíria, és a dir, la construcció que ocupava més metres quadrats d’espai edificat…
Va passar a formar part del patrimoni municipal al final del s. XX, però malauradament es va abandonar a la seua sort i ha estat intensament vandalitzada, devastada i depredada fins al punt que es tem que no siga possible la seua recuperació patrimonial…