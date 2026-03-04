Benaguasil històries mil

    • 4 de març de 2026
    Audiovisuals Cròniques Edetanes, Camp de Túria
    0 comentaris

    Antigues masies al Camp de Túria 24: l’Espinar de Llíria… amb Paco Rozalén…

    La masia de l’Espinar està situada enmig d’un mar florit d’ametlers. Va ser construïda al s. XVIII i actualment es conserva en tota la seua esplendor. Entre els seus propietaris cal destacar els jerònims de Sant Miquel dels Reis i a mitjan s. XIX va ser adquirida per la família catalana dels Bonaplata…

    Al voltant d’aquesta masia es va teixir la llegenda que és el lloc on morí la virreina Germana de Foix, un fet que desmenteix la cronologia, tot i que aquest succés tingué lloc en la pròxima masia de la Garrofera…

