Antigues masies al Camp de Túria 23: Llíria, el mas de Moia… amb Paco Rozalén…
L’antiga masia de l’Alcaid, del s. XVI, canvià el seu nom al s. XVIII pel del nou propietari, els Grima i actualment és coneguda com el mas de Moia. La masia tenia l’oratori de la Sagrada Família, regentada pels franciscans alcantarins de Llíria a través de la figura del prohom Diego Sornosa, síndic del convent. El mas posseeix un extens territori amb més de cent hectàrees on es conreen cítrics. L’edifici està perfectament restaurat i conservat…
… Tot i que actualment hi ha moltes fonts oficials que escriuen “mas de Molla”, el nom és “mas de Moia”, un nom que correspon al conegut cognom de “Moya”, un indret de Conca molt pròxim a Ademús i Ares dels Oms. L’actual “ieisme” que corre per les noves generacions ha canviat el topònim de Moia a Molla. Qualsevol dia vorem la capital d’Edetània com “Yíria”…