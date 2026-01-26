Antigues masies al Camp de Túria 17: Els Masets

Enmig de la Vallbona, entre els termes de la Pobla, Benaguasil, Riba-roja i l’Eliana, hi ha una partida anomenada “els Masets”. Més d’una dotzena de petites construccions blanques espurnejaven aquest paratge entre la verdor dels conreus, a l’ombra del seu germà gran, el mas Nou. Eren els masets dels Jaumets, el de Peiró, el de la Barraqueta, el de Mariol, els masets de Filassa, el de Cardoneta, el del Moret i tants altres que es troben, ara, en un procés quasi irreversible de desaparició. Entre tots ells destaca, encara, el mas d’Antimo, un poc més gran amb un gran corral central. Tots tenien un sostre o tanyada on guardaven la palla, sobre la qual dormien els llauradors. A la planta baixa hi havia un pessebre per a l’animal i en un racó sempre estava el fumeral, per cuinar i calfar-se. A les parets hi havia finestres o espitlleres per vigilar i també molts armaris i fornícules on deixar el menjar o la beguda. Alguns masets, com el del vídeo, tenien davant un porxe. Són una mostra de la vida quotidiana d’un passat que se’ns esmuny entre les mans, com l’aigua del roll del Gallipont que impregnava i assaciava els bancals dels Masets. Per sort, alguns grups comarcals han iniciat una labor de conscienciació i recuperació d’aquest patrimoni, tan nostre i tan irrepetible que no volem perdre…