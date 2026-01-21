Benaguasil històries mil

  • Audiovisuals Cròniques Edetanes
  • Pòdcasts Cròniques Edetanes
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • Benaguasil
  • La Vallbona
  • Camp de Túria
  • Toponímia edetana
  • Històries d'hemeroteca
    • 21 de gener de 2026
    Audiovisuals Cròniques Edetanes, Camp de Túria
    0 comentaris

    Antigues masies al Camp de Túria 15: la Pobla, el mas de Tous

    En aquest important mas de la Vallbona, situat al costat de l’antic camí d’Edeta a València, cal posar en relleu, especialment, el seu oratori. Es tracta d’una petita estança del mas on es destaquen les pintures que va realitzar el seu propietari August Danvila, el 1905. La qualitat i la importància d’aquests frescos, juntament amb la ceràmica, els escuts i les línies arquitectòniques d’estil neobizantí, fan d’aquest oratori una veritable capella Sixtina del Camp de Túria… Josep Jorge @celpoblavall

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!