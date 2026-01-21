Antigues masies al Camp de Túria 15: la Pobla, el mas de Tous
En aquest important mas de la Vallbona, situat al costat de l’antic camí d’Edeta a València, cal posar en relleu, especialment, el seu oratori. Es tracta d’una petita estança del mas on es destaquen les pintures que va realitzar el seu propietari August Danvila, el 1905. La qualitat i la importància d’aquests frescos, juntament amb la ceràmica, els escuts i les línies arquitectòniques d’estil neobizantí, fan d’aquest oratori una veritable capella Sixtina del Camp de Túria… Josep Jorge @celpoblavall…