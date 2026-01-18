Antigues masies al Camp de Túria 14: la Pobla i l’Eliana
Després de recórrer les de Riba-roja i Bétera, ara encetem els vídeos d’altres localitats del Camp de Túria…
Segons comenta Josep Jorge, historiador i president del CEL de la Pobla, a la Vallbona hi ha uns grans masos de secà propietat de grans terratinents forasters, que eren grans explotacions agràries amb treballadors de la Pobla o del Camp de Túria.
Front aquest tipus de construccions senyorials, hi ha els modestos masets d’horta, unes construccions més menudes que tenien una vivenda amb un gran corral interior envoltat d’estables o magatzems.
Per últim, hi ha les casetes, anomenades també masets, situades enmig de l’horta a una certa distància de la Pobla o de Benaguasil. No tenen corral i consten d’un petit espai per cuinar amb un estable per l’animal de treball. Tenen un canyís interior per dormir i per guardar la palla o l’herba…