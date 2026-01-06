Benaguasil històries mil

    • 6 de gener de 2026
    Camp de Túria
    0 comentaris

    Antigues masies al Camp de Túria 12: Ermita i Panteó dels Marquesos de Dosaigües…

    Amparo Doménech aprofita el pas entre masies per visitar el Calvari de Bétera, on hi ha una ermita de 1885 dedicada a la Divina Pastora. En aquest indret hi havia l’antic cementeri de Bétera i actualment estan les casetes del Via Crucis. Adossat a aquesta capella, hi ha el panteó dels Marquesos de Dosaigües, on se soterren els membres principals de la família. Destaca la seua esvelta i original agulla modernista recoberta de ceràmica envernissada…

