Benaguasil històries mil

    • 24 de desembre de 2025
    Audiovisuals Cròniques Edetanes, Camp de Túria
    0 comentaris

    Antigues masies al Camp de Túria 09: Bétera, Masia del Romeral o mas dels Callats…

    Segons Amparo Doménech, la masia va pertànyer al comerciant britànic Mackintosh, que es va casar amb la valenciana Manolita Tarazona, i més tard, als descendents del marqués de Dosaigües. El nom alternatiu de “mas dels Callats” és una metàfora referida a la seua proximitat al cementeri municipal de Bétera. Jorge Alonso, per la seua banda, puntualitza que aquest edifici va ser requisat durant la Guerra del 1936 i ocupat pel general Miaja, responsable de la construcció de la línia de defensa “Puig-Carasols”…

