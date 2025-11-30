Benaguasil històries mil

  • Audiovisuals Cròniques Edetanes
  • Pòdcasts Cròniques Edetanes
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • Benaguasil
  • La Vallbona
  • Camp de Túria
  • Toponímia edetana
  • Històries d'hemeroteca
    • 30 de novembre de 2025
    Audiovisuals Cròniques Edetanes, Camp de Túria
    0 comentaris

    Antigues masies al Camp de Túria 03: Daniel Asensi ens parla del mas de Poio

    Aquest gran mas està situat a Riba-roja, al Camp de Túria, a la vora del camí reial de València a Madrid i que ha donat nom al barranc de Xiva o de Torrent que ara també es diu el barranc de Poio. Està documentat des de 1735 quan va ser adquirit per don Vicent Pueyo, cognom aquest que més tard evolucionà a Poyo i Poio, tal com diuen els documents. El mas conserva una gran església, dedicada a sant Antoni, que oferia servei religiós als masovers i treballadors de la zona…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!