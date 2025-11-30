Antigues masies al Camp de Túria 03: Daniel Asensi ens parla del mas de Poio
Aquest gran mas està situat a Riba-roja, al Camp de Túria, a la vora del camí reial de València a Madrid i que ha donat nom al barranc de Xiva o de Torrent que ara també es diu el barranc de Poio. Està documentat des de 1735 quan va ser adquirit per don Vicent Pueyo, cognom aquest que més tard evolucionà a Poyo i Poio, tal com diuen els documents. El mas conserva una gran església, dedicada a sant Antoni, que oferia servei religiós als masovers i treballadors de la zona…