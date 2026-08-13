A Llíria, el punt més alt de la Vila

… i l’edifici més antic, en actiu interrompudament, de totes les terres edetanes… de tot el Camp de Túria… vídeo complementari al nostre anterior “Llíria, allà on les terres edetanes toquen el cel”… avançament del pròxim programa, el 80, de ‘Cròniques Edetanes’… amb l’historiador Toni Llibrer…
Ací estem, contemplant el Camp de Túria en un angle visual de 360 graus. Ens trobem dalt d’una torre senyera, edificada amb pedra blanca al cim d’una elevació. Fa vora 800 anys que es va construir amb diverses finalitats, com ara observar, vigilar, defensar, fer senyals… No és el Micalet de València, però també està coronada per una campana dedicada a Sant Miquel i els seus àngels combatent contra el Drac. Des del dia que es va rematar, allà en el segle XIII, fins avui mateix, no ha deixat mai d’assenyalar les nostres festes, els gojos i els dols amb el volteig solemne de les seues campanes…