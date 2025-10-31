Benaguasil històries mil

  • Audiovisuals Cròniques Edetanes
  • Pòdcasts Cròniques Edetanes
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • Benaguasil
  • La Vallbona
  • Camp de Túria
  • Toponímia edetana
  • Històries d'hemeroteca
    • 31 d'octubre de 2025
    Audiovisuals Cròniques Edetanes, La Vallbona
    0 comentaris

    03 Camins de la Vallbona…

    Ara parlem del que va donar origen a les Ventes de la Pobla… “la Tertúlia” de Miquel Martí a ‘RàdioPobla’ i Joan Bell-lloc de “Cròniques Edetanes”… tercera part del que va ser el nostre pòdcast 70 (croniquesedetanes.wordpress.com)…

    … La Pobla nasqué en el creuament de dos camins; el que venia des del nord, des de Portaceli cap el riu, i el que venia de l’est, des de Paterna a Benaguasil… en la tertúlia que vos mostrem repassem els camins que han marcat la història i la fisonomia d’aquest poble de la Vallbona.

    Camins de la Pobla de Vallbona. Pòdcast 70 Cròniques Edetanes

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!