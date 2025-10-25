02 Quan el cultiu de l’arròs dominava el Camp de Túria: els arrossos a la Vallbona…
“Els Sants de la Pedra i ‘la primera paella’ pintada”… Segona part del va ser el nostre pòdcast 67 de Cròniques Edetanes amb una nova col·laboració del nostre equip amb els amics de RàdioPobla al programa “La Tertúlia” de Miquel Martí…
Parlarem de l’arròs, un antiquíssim cultiu que vingué de la mà dels àrabs al segle XII i que va ser prohibit a la nostra comarca el 1769. El seu conreu, com tantes coses, tenia una cara molt positiva, alimentava els més pobres, i una creu negativa, perjudicava els interessos de la ciutat de València i la seua Horta… Tot i que la capital acabà guanyant la partida, els llauradors edetans van sostenir amb força una llarguíssima guerra arrossera, la qual serví també per a completar un dels sistemes de regadiu més perfectes del País Valencià. A més, la desaparició de l’arròs del Camp de Túria tingué també unes conseqüències positives, com ara el conreu de la morera i, sobretot, l’arribada posterior de la ceba, que ha perdurat fins als nostres dies…