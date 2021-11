Versions que canvien la cançó

Segon capítol de la meva col·laboració musical amb el Badalona Matí, el magazine de Ràdio Ciutat de Badalona conduït per Carles Tornero. Vam començar fa una mica més d’un mes amb un repàs a cançons amb segona part, i avui hem continuat amb un llistat de versions de temes famosos del rock que van més enllà d’un nou arranjament (per exemple, més enllà de fer acústica una cançó elèctrica, o de fer lenta una cançó ràpida). És a dir, hem repassat versions que canvien una cançó vol dir versions que canvien l’enfocament de la cançó: és a dir, que mitjançant la versió converteixen una cançó d’amor en una de desamor, que fan un himne polític d’on no hi era, que converteixen una història patètica de fracàs en un triomf, etc.

Aquí en teniu algunes de les repassades en el programa, encara que a la llista d’spotify associada n’hi ha moltes més!