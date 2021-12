Dotze (bons) discos de Nadal

Darrera col·laboració de l’any amb el Badalona Matí, del Carles Tornero a Ràdio Ciutat (aquí el podeu recuperar i en aquest enllaç escoltar els àlbums a spotify)… que serveix també de ‘nadala’ hertziana. Vet aquí una selecció d’àlbums nadalencs, personal i, segur, molt eclèctica, i que en tot cas vol anar més enllà de la música de fil musical o de grans magatzems.

En sí mateixos tenen sentit. No són una mera recopil·lació.

Són coherents amb l’aposta artística de l’autor, van més enllà de l’encàrrec per fer diners… no grinyolen al costat d’altres obres –diguem–normals.

Es podrien arribar a escoltar fins i tot fora de temporada.

Tenen un bon equilibri de sucres.

Contenen peces originals.

1. Songs for Christmas | That was the worst christmas ever | Sufjan Stevens: 5 discos inclosos en una caixa, amb pòster, adhesiu… l’estil dissonant original de Sufjan Stevens presideix aquesta obra magna… amb molta autoironia… i també molta bellesa. Recull cançons que l’autor, un dels referents de la música independent dels darrers anys, gravava de 2001 a 2006 per enviar a amics com felicitacions de nadal i que finalment va recollir el 2006. +info

2. A Charlie Brown Christmas | Linus and Lucy | Vince Guaraldi: Un gran disc de jazz. Vince Guaraldi autor de les bandes sonores dels especials de Charlie Brown. 1965. Un disc inclòs als en el registre de la Library of Congress’s National Recording Registry. +info

3. A gift for you from Phil Spector | I Saw Mommy Kissing Santa Claus | The Ronettes & Phil Spector: Tota la fantasia i barroquisme de Phil Spector… en la veu d’unes Ronettes en estat de gràcia en aquest I saw mommy kissing Santa Claus. 1963. El millor àlbum de nadal segons Rolling Stone 2019. +info

4. Quality Street | Christmas at the airport | Nick Lowe: 2011. Un dels arquitectes del so punk i new wave dels setanta, gendre de Johnny Cash durant anys… i reconvertit en un dels referents amb més classe del rock de cabells blancs. L’objectiu de Nick Lowe: fer un disc que no sonés com un disc de Nadal a l’ús. No desentona gens en la seva discografia. +info

5. Socks | Socks | JD McPherson: Disc preciós, vinil verd amb il·lustracions. I cançons dedicades als jerseis horribles de nadal, als nens que es porten malament i reben mitjons. Tot són originals. +info

6. Ella wishes you a swinging christmas | Jingle Bells | Ella Fitzgerald: 1960. Verve. Tota la classe de Lady Day. És un disc imitat i copiat fins la sacietat. Estàndard. Considerat un dels millors àlbums de nadal de tots els temps. +info

7. Tinsel and lights | Joy | Tracey Thorn: 2012. Atenció. Debilitat personal. La cantant dels Everything but the girl serveix un disc amb dues peces originals i que és una selecció molt interessant i diferent. El nadal vist des d’una distància crítica, amb un tel de tristesa… un disc que fa pensar i que funciona com a disc de nadal i anti-nadal a la vegada. També és un recull de temes originals de joni michell a white stripes, passant per Randy Newman, Ron Sexsmith, etc. +info

8. Elvis’ Christmas Album | Here Comes Santa Claus | Elvis Prestley 1957. Ha venut prop de 20 milions de còpies als EUA. Un clàssic. +info

9. Christmas | Just like christmas – Low Un EP que només es troba online. Molt bonic, una delicatessen. +info

10. The Beach Boys’ Christmas Album | Little saint nick – Beach Boys: 1963. El setè àlbum d’estudi, 5 originals. Resposta al disco de Phil Spector, en el qual Brian Wilson va tocar (però finalment no el van incloure en la mescla final). Pur Beach Boys. +info

11. One more drifter in the snow | Whatever happened to christmas – Aimee Mann: 2008. Disc que combina una certa foscor amb molta elegància. I dos temes originals molt bons. +info

12. Hark | Christmas in april – Andrew Bird: Xiulador i violinista, personalíssim sempre, Andrey Bird. Cançó ben oportuna, sobre el nadal confinat. +info

Són dotze discos, però en podrien ser 24… Han quedat fora –i ara els posaria– el disc de nadal de John Prine, o el de Pink Martini i un que m’estimo especialment… el de Henry Mancini… ‘A merry Mancini Christmas’. I és clar, els més clàssics: Bing Crosby, Ah, també hi ha un ‘guilty pleasure’… el disc de nadales de Luis Miguel! 😉

Bones festes!

I aquí tots els programes en què he col·laborat amb aquesta secció musical.