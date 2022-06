Summer in the city (cançons amb ventilador)

Darrer capítol de la primera temporada de les cançons explicades, l’especial que un cop cada mes i poc faig al magazine Badalona Matí de Carles Tornero. En aquesta ocasió sobre cançons amb regust d’estiu: del Bello Verano de Family a un Summertime Blues reinventat per l’Springsteen. Postals amb ventilador, amb originals i versions. Hi ressonen els Brian Wilson, Quincy Jones, Zoo, Joe Hisashi, Jonathan Richman, Lovin Spoonful, Loudon Wainwhright III, Everything but the Girl, Elvis Costello, Nacha Pop… i un poema de Stevie Smith!

