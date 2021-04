Deixo l’acta de regidor: raons en primera persona

Aquest vespre he presentat formalment la meva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona a la secretària municipal perquè es faci efectiva al proper ple ordinari (això implica també la renúncia a ser diputat provincial). Aquesta decisió és fruit d’una llarga reflexió personal i política i és fruit d’unes discrepàncies amb l’actual direcció d’Esquerra a Badalona. Diferències polítiques, públiques i ben conegudes, que tenen a veure amb el paper que el partit ha de jugar com a alternativa de govern i com a referent principal del pol republicà a la ciutat.

En el seu moment, al juliol de 2019, ja em vaig a oposar el trencament del grup municipal que conformàvem amb Guanyem Badalona en Comú. Per mi, aquell acord implicava una aposta de ciutat a curt i a mig plaç. Vam ser primera força d’esquerres, amb uns resultats inèdits en una candidatura compromesa amb les polítiques de progrés i l’autodeterminació a Badalona. Un capital polític que no vam saber aprofitar i retenir.

També vaig diferir en la manera com es va negociar el relleu de d’alcalde Pastor. La meva aposta va ser sempre enfortir la candidatura republicana i forçar el PSC a entendre que tocava una alternativa, i per descomptat, no contribuir a ajudar-los a eludir la seva responsabilitat en la crisi de Govern creada.

Els darrers mesos s’ha anat generant un clima de desconfiança entre les forces que hauríem de ser més properes i amb qui establir vincles i lligams de reconstrucció. Fet que finalment ha portat a un escenari de moció de censura que difícilment serà real, més enllà de l’estèril joc tàctic d’anar desgastant l’adversari polític.

Reivindico fermament el Govern d’entesa de 2015-2018, amb unes polítiques avançades als plantejaments actuals de la via àmplia… i reivindico també tota la feina que va fer: el compromís ferm amb l’1 d’octubre; la tasca de reivindicar el paper de Badalona a l’àrea metropolitana; el projecte de futur de les Tres Xemeneies; un pressupost participatiu amb inversions inèdites en habitatge i accessibilitat i l’impuls de la tarificació social. Hi ha projecte en clau republicana a la ciutat, projecte que hem d’actualitzar i enfortir, però sobre el qual hi ha una base sòlida per treballar, si ho volem i sabem veure.

És evident que avui els meus posicionaments difereixen de l’estratègia de l’executiva d’ERC a Badalona. I tots els intents de bastir una mínima entesa han estat infructuosos… i progressivament he anat quedant aïllat, sense poder incidir ni aportar en temes de gruix polític. Segurament tampoc no he sabut convèncer prou els meus companys i companyes de partit.

Faig igualment un agraïment a les persones que m’han acompanyat en aquests temps i amb les quals hem fet camí plegades. Continuo pensant que ERC, partit del qual sóc militant, representa avui la millor eina de transformació i justícia social, en especialment en aquests moments tan crítics que vivim… amb un govern que s’ha de posar a la feina JA.

Prenc, per tant, aquesta decisió que busca ser coherent amb el projecte d’alternativa republicana pel qual em vaig presentar com a candidat d’Esquerra a les eleccions.

Avui obro un període de reflexió tranquil sobre com puc servir millor a la ciutat i el país.