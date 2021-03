Biblioteques (i patrimoni) desamparat

[RESUM DE LA TERCERA SETMANA DE MARÇ 2021] Setmana de ple extraordinari en què a la ciutat s’ha continuat parlant del pressupost d’inversions (de tot plegat, més en aquest apunt específic) i set dies en què s’han complert 12 mesos del primer estat d’alarma, un bon moment per fer balanç d’un any d’excepcionalitat, a Badalona per partida doble (crisi sanitària + crisi política); podeu estirar el fil en aquest article al Línia Badalona.

Per cert, si la cosa va d’articles… aquí n’hi ha tres d’interessants amb la mirada posada al futur de la nostra ciutat:

Dimarts i dimecres van tenir lloc aquestes interessants jornades #10anysAMB (aquí un fil resum amb el més destacat). Em quedo amb 1) aquesa idea de Mariona Tomàs: la discussió sobre el futur de l’ÀMB s’ha d’inscriure en la revisió del model territorial de CAT. I 2) amb l’aterratge de Carme Ribas a les dificultats de coordinació presents. Tres idees sobre el futur de l’àrea metropolitana.

👉🏻Cal +transparència i +legitimitat democràtica

👉🏻… i atendre dèficits inversors dins el propi territori

👉🏻Encaix col·laboratiu amb el país.

Fa uns mesos m’explicava en aquest article al Nació Digital.

Altres notícies rellevants…

El col·lapse que es manté al mapa de biblioteques de Badalona, i que continua malgrat la sensible millora a la de Sant Roc. Una situació inexplicable, que hem denunciat continuadament, i que és més clamorosa aquesta setmana amb la (bona) notícia de la refosa dels catàlegs bibliotecaris de Catalunya. Una fita en la ‘cuina’ de la qual vaig tenir l’oportunitat de comprovar la feinada tècnica i política (reconeixement a Martí Pujol) perquè ara sigui possible.

Cent alumnes de 5è de les escoles Badalonès i Miguel Hernández participen aquest any en el projecte de cooperatives escolars. Els infants han creat cinc cooperatives per elaborar productes que vendran el 28 de maig als Encants de Montigalà. https://j.mp/3tooGEv

Badalona participa en un projecte per implementar un sistema d’alerta primerenca a la ciutat com a mesura d’adaptació al canvi climàtic. La iniciativa, anomenada Baetulo, forma part del programa europeu LIFE. https://j.mp/2OVVdTp

Badalona ha activat les mesures per prevenir incendis forestals. L’Ajuntament publica un ban amb l’objectiu de prevenir el foc forestal que pugui afectar als espais naturals del terme municipal. https://j.mp/30Wd7bB

En clau Badalona

Avui per fi torna a #Badalona el @Bluesiritmes 2021: @IanSiegal, estrella del blues europeu; @JoanaSerrat, una de les nostres intèrprets +internacionals estrenant nou disc; @AzizaBrahim1, referent de la nova world music i les sòlides credencials de @JescaHoop i @king_winslow. https://t.co/3H6fsJpgll pic.twitter.com/JIHH0z62pu — Oriol Lladó (@oriolllado) March 19, 2021

💉 A #Badalona ja: 183.620 PCR fetes i 55.359 tests d'antígens… ah, i més de 25.000 vacunes posades (7096 de les quals segona dosi). https://t.co/h1C3p9CERK — Oriol Lladó (@oriolllado) March 16, 2021

📺Ja podeu veure a la carta el #DebatBDN d'ahir, el primer debat de grups municipals telemàtic de Televisió de #Badalona. Un esforç tècnic i humà per continuar oferint un servei públic de qualitat adaptat a les restriccions sanitàries actuals.https://t.co/ycv6P7niGf pic.twitter.com/Kf7PgoSL5n — Badalona Comunicació (@bdncom) March 18, 2021

💜 Assistim a la xerrada 🚺 i Lideratge al @MuseuBdn per la psicologa Míriam Maimó on em fa reflexionar

🤔com les creences i pensaments condicionen la conducta

🤔 Liderar la nostre vida només depèn d’una mateixa. pic.twitter.com/wgT3dp63jO — Anna M. Lara Carmona🌸 (@annalaracarmona) March 18, 2021

✅ Trobada amb l’ @AvGorg i escoltem els dèficits històrics que té el barri i coincidim plenament

➡️ Manteniment, pavimentació i refer les voreres

➡️ Canal: Fer el viaducte

➡️ Zona 30 per Escola Port

➡️ Manca d’equipaments

➡️ Solars abandonats

➡️ Millora enllumenat pic.twitter.com/1zJqwkq4Ta — Anna M. Lara Carmona🌸 (@annalaracarmona) March 17, 2021

En clau nacional

#ERC90anys Va ser el partit del meu avi Daniel i, 90 anys després, també el meu. Al servei de la gent d'aquest tros de món, sempre. https://t.co/s1u6JP372T — Oriol Lladó (@oriolllado) March 17, 2021

En la denúncia del cas #Mercuri de corrupció política hi va tenir un paper destacat l'advocat de #Badalona @RafaMendozaNava. Que consti. https://t.co/NLa697Ho3b — Oriol Lladó (@oriolllado) March 17, 2021

L'@ateneusantroc és una de les entitats de referència a #Badalona, amb molta feina a peu de carrer i una mirada àmplia, exigent, generosa i inclusiva sobre la ciutat! https://t.co/rbd8kLRgCC — Oriol Lladó (@oriolllado) March 17, 2021

Dos desigualtats en clau #cultura: la que afecta el treball cultural (precarietat) i la que afecta la participació i gaudi del fet cultural (en que veiem una clara inequitat). 🙋‍♂️ Bones reflexions de @barbierimuttis a @pensem_cat: https://t.co/vHerF3mkJK — Oriol Lladó (@oriolllado) March 16, 2021

Salut i classe social. Una tossuda realitat, gens casual. El doble de contagis als barris pobres que als rics. ⬇️ Bona feina de @LauraNavarroSol i @sergipicazo a @SentitCritic + @StorydataBcn: https://t.co/HRMh9g3Fvc — Oriol Lladó (@oriolllado) March 15, 2021

"El mercat no s'autoregula" Sinó actua l'administració pública "Els rics cada cop més rics i l' empobriment no ja dels més pobres que estant totalment exclosos, sinó també de la classe mitjana" ⬇️ https://t.co/lLp7gxTvyR — Anna M. Lara Carmona🌸 (@annalaracarmona) March 18, 2021

Responsabilitat és recuperar 219M€ del frau fiscal com hem fet @Esquerra_ERC a través de l'Agència Tributària de Catalunya. Irresponsabilitat és aprovar una amnistia fiscal com va fer el partit d'Albiol a Madrid 1/5 — Alex Montornès (@alex_montornes) March 17, 2021

"Els desnonaments creixen mentre l'augment de les demandes d'execució hipotecària anticipa una nova situació d'emergència habitacional, i més quan comencen a vèncer les suspensions de pagament de crèdits: en risc 75.000 habitatges més." https://t.co/gu3t1HV0Au — Oriol Lladó (@oriolllado) March 15, 2021

D’interés

Val molt la pena aquesta exposició oberta als jardins del @palaurobert i un plaer conèixer-la avui de primera mà amb la seva autora @VictoriaRoviraC i @ernestmaragall @wagensberg @JnnDiaz i @julifernandez. Tota la solidaritat amb el poble kurd! https://t.co/15koKAMw9V — Oriol Lladó (@oriolllado) March 19, 2021

Per una cooperació basada en xarxes de solidaritat: "I si en lloc de preguntar-nos 'com ens mira el món' ens preguntem 'com Catalunya mira el món'?" 🙋‍♂️ @wagensberg a @sentitcritic: https://t.co/WFhaBcKIeV — Oriol Lladó (@oriolllado) March 18, 2021

Al @cavallfort vam descobrir i disfrutar el millor del còmic i la il.lustració del país, els grans de 'la línia clara'… i l'elegant economia formal i el subtil humor 'mut' d'Ot el Bruixot. DEP, @picanyol_j! 👇🏻 Tira via @_AlbertParis https://t.co/XO7WHMBa8g pic.twitter.com/YVm1XXwvsO — Oriol Lladó (@oriolllado) March 18, 2021

I provar-ho, i provar-ho, i provar-ho… ⬇️ Vers de Màrius Sampere, a la llera del Besòs, Santa Coloma de Gramenet. pic.twitter.com/ywUzKlBzov — Oriol Lladó (@oriolllado) March 16, 2021