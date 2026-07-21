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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 21 de juliol de 2026

Veritat de merda

“¿Li hauria d’haver dit que aferrar-se a una mentida era un engany inútil i que la veritat és l’única cosa que no et pot fallar, per més que sigui una veritat de merda?”
Eva Piquer a Aterratge

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