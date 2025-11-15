Oi?

Publicat el 15 de novembre de 2025

Vèncer el desesper

Ho diu Marc Granell de la poesia de Francesc Viadel al pròleg de Ciutat, dies insòlits, però deu valdre per als versos i altres temptatives que molts assagem de fer:
 
“identificar el desesper i dir-lo com a única forma de vèncer-lo”

