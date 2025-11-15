VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
15 de novembre de 2025
Vèncer el desesper
Ho diu Marc Granell de la poesia de
Francesc Viadel
al pròleg de
Ciutat, dies insòlits
, però deu valdre per als versos i altres temptatives que molts assagem de fer:
“identificar el desesper i dir-lo com a única forma de vèncer-lo”
