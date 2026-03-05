Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 5 de març de 2026

Uns quants francs

“Tot el que pot valer uns quants francs és impulsat a la venda per la fam que se’ns menja.”

Lluís Ferran de Pol a Un de tants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent